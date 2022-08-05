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Масалитин объяснил, что Федотов поменял в игре ЦСКА

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, что главный тренер армейцев Владимир Федотов поменял в игре столичной команды.
Масалитин объяснил, что Федотов поменял в игре ЦСКА
  • РИА Новости

«В целом схема осталась той же самой — 3-4-3, разве что в атакующей линии стало больше разнообразия. Фёдор Чалов может играть как выдвинутого нападающего, так и опускаться глубже. ЦСКА стал строже действовать в обороне и креативнее впереди. Видимо, он просит, чтобы Кучаев и Мухин подключались к атакам, заполняли зоны. А чтобы мяч быстро двигался, нужна скорость. Армейцы стали атаковать более вертикально, появились хорошие открывания. Но когда в матче с «Пари НН» пошло давление, центральные защитники ЦСКА немного потерялись», — поделился Масалитин с RT.

Ранее Масалитин оценил выступление ЦСКА на старте сезона РПЛ.

 

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