Масалитин объяснил, что Федотов поменял в игре ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, что главный тренер армейцев Владимир Федотов поменял в игре столичной команды.

«В целом схема осталась той же самой — 3-4-3, разве что в атакующей линии стало больше разнообразия. Фёдор Чалов может играть как выдвинутого нападающего, так и опускаться глубже. ЦСКА стал строже действовать в обороне и креативнее впереди. Видимо, он просит, чтобы Кучаев и Мухин подключались к атакам, заполняли зоны. А чтобы мяч быстро двигался, нужна скорость. Армейцы стали атаковать более вертикально, появились хорошие открывания. Но когда в матче с «Пари НН» пошло давление, центральные защитники ЦСКА немного потерялись», — поделился Масалитин с RT.

Ранее Масалитин оценил выступление ЦСКА на старте сезона РПЛ.