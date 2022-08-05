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Масалитин оценил выступление ЦСКА на старте сезона РПЛ

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Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о выступлениях армейского клуба на старте нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Масалитин оценил выступление ЦСКА на старте сезона РПЛ
  • Gettyimages.ru

«В первых двух здорово смотрелось нападение, хорошо двигался мяч, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина менялись краями, была помощь от Мухина и Кучаева. В Нижнем Новгороде мы такого не видели. Возможно, причина в раннем старте встречи, но москвичи очень быстро сдулись. ЦСКА неплохо провёл первую половину матча с «Пари НН», пока футболисты были свежими. Нижегородцы много ошибались, Мухин совершил много перехватов. И если бы армейцы бережнее относились к своим моментам, могли бы забить три-пять голов и снять все вопросы. Во втором тайме хозяева добавили, и оборона москвичей стала не справляться. Дали сопернику слишком много создавать, а надо было пресекать это, брать мяч под контроль. А если и отнимали, то не было хорошего продолжения. Кроме того, не сработала идея с выходом Антона Заболотного. Он должен был цепляться за мячи, но не получалось», — сказал Масалитин в интервью RT.

Ранее Масалитин рассказал, кто из игроков ЦСКА может, по его мнению, сесть на скамейку запасных из-за легионеров.

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