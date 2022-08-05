Масалитин предположил, кто из футболистов ЦСКА рискует потерять место в составе из-за легионеров

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, кто из игроков армейского клуба может, по его мнению, сесть на скамейку запасных из-за легионеров.

«Команда только приобретает контуры, поэтому хорошие игры будут чередоваться с плохими. Ещё посмотрим, придутся ли ко двору новички. Хотелось бы, чтобы они помогли, но их приобретение — палка о двух концах. Если легионеры будут играть, то те же Максим Мухин, Иван Обляков и Константин Кучаев сядут в запас. Вроде бы еврокубков нет, самое время доверять молодым, ведь в дальнейшем они могли бы принести много пользы клубу. Но на деле они сейчас окажутся на скамейке. Если тот же Никита Ермаков периодически выходил на замену, то сейчас его игровое время сократится до минимума. А если купят ещё и нападающего, то Владислав Яковлев тоже присядет. А ведь им надо развиваться. Ну приедут сейчас иностранцы, займёшь ты второе место. Первым ты всё равно не станешь. Только если какого-нибудь форс-мажора не случится: у «Зенита» уедут все легионеры или у «Газпрома» деньги закончатся. Что мешает наиграть своих сейчас?» — сказал Масалитин в интервью RT.

Ранее Масалитин высказался о Владимире Федотове после его назначения главным тренером ЦСКА.