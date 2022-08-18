Возрождение гладиатора: как Промес ведёт «Спартак» за собой и борется за звание лучшего легионера в истории РПЛ

Квинси Промес стал одним из самых ярких футболистов первых пяти туров чемпионата России. Нападающий «Спартака» отметился шестью голами и двумя передачами, выдав лучший отрезок на старте сезона в своей спортивной карьере. И если он не сбавит обороты, то уже по ходу этого розыгрыша турнира может стать самым результативным иностранцем в истории РПЛ. При этом ещё некоторое время назад трансфер голландца называли неудачным решением, а его самого — бледной тенью себя прежнего.

Старт нового сезона РПЛ получился богатым на события и запомнился не только неожиданными осечками «Зенита», сенсационным провалом «Локомотива» и кардинальными изменениями в стиле «Динамо», но также рядом ярких индивидуальных перформансов. Даниил Уткин расцвёл в «Ростове», Хорхе Карраскаль повёл за собой ЦСКА, а Матвей Сафонов сделал заявку на звание сильнейшего голкипера России. На общем фоне особенно выделяется Квинси Промес, демонстрирующий, пожалуй, лучший футбол за последние пять лет. Именно его потрясающая игра и результативность во многом помогли «Спартаку» выйти в лидеры и заставили уже сейчас говорить о нём как о претенденте на звание лучшего бомбардира первенства. И это при том, что ещё полтора года назад многие скептически восприняли его возвращение в Москву.

В начале прошлого года Промес находился в одной из нижних точек своей карьеры. Его приход в «Аякс» получился хоть и не провальным, но не таким ярким, как от него ожидали. Трансфер из «Севильи» летом 2019-го обошёлся амстердамцам в €18 млн, что сделало его одним из двух самых дорогостоящих футболистов в истории клуба. На тот момент столько же потратили лишь на приобретение у «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинда. Ожидалось, что опытный Квинси составит мощную тройку с Душаном Тадичем и Хакимом Зиешем. И хотя 21 (16 + 5) очко по системе «гол + пас» он всё же «настрелял», помочь команде добиться серьёзных успехов не сумел. Та хоть и стала номинально первой в прерванном из-за пандемии сезоне, но в Лиге чемпионов не смогла преодолеть барьер группового этапа. При том что противники, за исключением «Челси», были проходимые — «Валенсия» и «Лилль».

На следующий год Промес вообще выпал из основы. На флангах более впечатляюще смотрелись Давид Нерес и Антони, не сдал и Душан Тадич, а позицию центрфорварда плотно занял купленный у «Вест Хэма» Себастьян Аллер. Как итог, полузащитник провёл в общей сложности 25 матчей, но лишь в 13 выходил в старте, отметившись шестью мячами и одной результативной передачей. А в декабре разгорелась история с нападением на родственника, в результате чего Квинси чуть было не попал в тюрьму.

На фоне всего этого Промес вернулся в «Спартак». Многие всерьёз полагали, что Квинси едет в Россию доигрывать и уже не ставит перед собой высоких целей. И поначалу сам голландец охотно давал повод мыслить в таком ключе.

В 11 матчах за «Спартак» в сезоне-2020/21 он лишь три раза забил сам и столько же раз ассистировал партнёрам. Поначалу он выглядел неготовым, да и со временем лёгкости в действиях некогда взрывного и супертехничного игрока не наблюдалось. Ещё и Доменико Тедеско решил использовать его в качестве центрального атакующего полузащитника, что явно не шло голландцу на пользу. В отсутствие свободного пространства Промес не мог продемонстрировать свои сильные стороны и напоминал бледную тень себя в лучшие годы.

Сомнения в трансфере лишь укреплялись по ходу следующего первенства. После прихода Руя Витории голландец вернулся на левый фланг атаки, но смотрелся всё так же неубедительно, а постепенно к игровым проблемам добавились и травмы. Преображения не произошло и после появления на тренерском мостике Паоло Ваноли, продолжавшего перемещать Промеса с одной позиции на другую. Итальянец пробовал его на месте центрального атакующего полузащитника, оттянутого нападающего и лишь изредка выпускал слева. В результате очередной статистически провальный год, светлым пятном в котором стал лишь дубль в ворота «Наполи» и шесть (4 + 2) очков в трёх встречах Кубка России. Правда, пять из них были набраны в противостояниях с «Кубанью» и «Енисеем», что частично нивелирует это достижение. Но победный гол в финале с «Динамо» всё же забывать не стоит.

В итоге, к нынешнему сезону Промес подходил в статусе тёмной лошадки. Он оставался одним из самых заслуженных легионеров РПЛ, но его последние выступления не позволяли рассчитывать на полноценное возвращение к роли лидера и главной звезды «Спартака». Помогло подписание контракта с молодым тренером Гильермо Абаскалем. Тот не только воссоздал в команде условия, максимально раскрывающие лучшие качества подопечного, но и наделил его новыми полномочиями.

Номинально Промес занял позицию левого форварда в тройке, но начал действовать не как ортодоксальный вингер, полагающийся исключительно на смещение на скорости с фланга в центр. У Абаскаля он стал полноценным плеймейкером красно-белых, участвующим во всех фазах атаки коллектива. Квинси отходит в глубину и помогает связывать между собой линии, продвигает мяч вперёд и нередко оказывается в штрафной площади соперника. По функционалу он напоминает Лионеля Месси времён его выступлений в «Барселоне». И это особенно символично, ведь нынешний тренер «Спартака» — воспитанник каталонского клуба, воочию наблюдавший за легендарным аргентинцем в составе блауграны. Не исключено, что именно его опытом он вдохновлялся, делегируя такие же обязанности голландцу.

И пока Промес не просто справляется с новой ролью, а возрождается в статусе одного из топ-футболистов РПЛ. В пяти турах он наколотил шесть голов, дважды ассистировал партнёрам и уже повторил собственные показатели в прошедшем первенстве. Правда, тогда ему понадобилось провести 22 матча. Так впечатляюще он не начинал национальный турнир ни в «Спартаке», ни в «Аяксе» с «Твенте», ни тем более в «Севилье», где его пробовали латералем.

Но что особенно важно, продуктивность Промеса обусловлена не экстремально высокой реализацией или зашкаливающим числом пробитых пенальти, а уровнем игры. Да, он забил немного больше статистически прогнозируемого, но не как тот же Николай Комличенко, чья разница между ожидаемыми и реальными забитыми мячами составляет 2,11.

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Квинси же пусть и не поражает своими способностями в завершении, зато много создаёт как для себя, так и для партнёров. В этом аспекте сравниться с ним не могут ни бразильские легионеры «Зенита», ни Уткин с Карраскалем, достойные входить в число главных действующих лиц старта сезона. Например, голландец лидирует не только по показателям ожидаемых голов (xG), но и по опасным моментам, созданным при его непосредственном участии (xGChain). По ожидаемым результативным передачам (xA) он уступает только двум нынешним одноклубникам и одному бывшему — Александру Соболеву, Роману Зобнину и Александру Ломовицкому. И это лишний раз говорит о его ценности для команды — он краеугольный камень в построениях Абаскаля и главный созидатель красно-белых.

И достижения Промеса нельзя объяснить уровнем соперников, ведь в первых пяти турах «Спартак» встречался преимущественно с довольно неплохими клубами. В первом туре ему противостоял «Ахмат», особенно опасный на домашней арене, во втором — по-прежнему опасный «Краснодар», а в пятом — серебряный медалист минувшего сезона «Сочи». Да, по ряду причин пока нельзя назвать хотя бы одного из них претендентом на награды, но и проходными матчи с этими командами считать не стоит.

Безусловно, по пяти встречам рано делать далеко идущие выводы и заранее короновать Промеса, но пока именно он выглядит самым ярким игроком старта чемпионата. Важной проверкой станет дерби с «Динамо» в шестом туре, по ходу которого Квинси может оказаться в крайне неудобных условиях. При Славише Йокановиче бело-голубые действуют низким блоком и стараются по максимуму лишать соперника пространства и шансов для проведения быстрых контрвыпадов. Поэтому вингеру «Спартака» может быть не так просто проявить себя, однако, если он преуспеет, то не только подтвердит возложенные на него надежды, но и сделает очередной шаг на пути к званию лучшего иностранного голеадора в истории российского футбола. Сейчас на его счету 74 точных удара, больше только у Вагнера Лава и Сердара Азмуна (оба — по 85).