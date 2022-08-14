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Дубль Промеса помог «Спартаку» разгромить «Сочи» в матче РПЛ

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Московский «Спартак» одержал крупную победу над «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Промеса помог «Спартаку» разгромить «Сочи» в матче РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых дубль оформил Квинси Промес, а также один мяч забил Антон Зиньковский.

Для москвичей эта победа стала четвёртой подряд.

Таким образом, «Спартак» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу. 

Ранее сообщалось, что Зиньковский забил свой первый мяч за «Спартак».

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