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Зиньковский забил свой первый мяч за «Спартак» в матче с «Сочи»

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Московский «Спартак» удвоил преимущество в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
Зиньковский забил свой первый мяч за «Спартак» в матче с «Сочи»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

На 71-й минуте красно-белые воспользовались ошибкой сочинцев в центре поля и убежали в контратаку. Кристофер Мартинс отдал передачу во фланг, а Александр Соболев прострелил в штрафную, откуда Антон Зиньковский забил с близкого расстояния.

Этот гол стал для 26-летнего полузащитника дебютным в составе «Спартака». Примечательно, что он отличился всего через четыре минуты после выхода на замену.

Таким образом, счёт в матче стал 2:0.

Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее сообщалось, что Квинси Промес вывел «Спартак» вперёд в матче с «Сочи».

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