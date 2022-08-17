Канчельскис рассказал, как советовал Промесу не уезжать из «Спартака» в Европу

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о карьере форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Я говорил Квинси, когда он уезжал в Европу: не уезжай, подпишешь контракт на десять лет со «Спартаком». Он — нет- нет, кричал, пыжился. Поехал в Европу — нигде не сыграл, ничего не сделал. Вернулся в «Спартак», и опять все считают, что он лучший», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Он также заявил, что чемпионат России — уровень Промеса. По его словам, форвард не подходит для игры в Европе.

«Я ему говорил пять лет назад: «Не едь никуда, сиди в «Спартаке», будешь героем, тебе памятник поставят», — добавил Канчельскис.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, после чего перешёл в испанскую «Севилью», однако в 2020 вернулся в московскую команду.

В нынешнем сезоне Промес провёл в составе московского клуба пять матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

«Спартак» разгромил в матче пятого тура «Сочи» со счётом 3:0, набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Промес лидирует в бомбардирской гонке РПЛ, забив шесть мячей в пяти матчах.

В матче шестого тура, который состоится 20 августа, «Спартак» в гостях сыграет с «Динамо».

Ранее полузащитник «Спартака» Наиль Умяров назвал Промеса лидером красно-белых.