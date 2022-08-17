Умяров назвал Промеса одним из лидеров «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров назвал форварда Квинси Промеса лидером красно-белых.

«Это топ-игрок! И всегда настолько сильно заряжен. Да, когда-то у Квинси не всё получалось, когда-то чувствовал себя не на сто процентов. Сейчас Промес демонстрирует всем то, на что он способен. Это один из лидеров и капитанов нашей команды и часто заряжает коллектив перед выходом на поле», — цитирует Умярова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что речи Промеса всегда очень эмоциональны. По словам Умярова, нападающий чаще чувствует себя вожаком.

В нынешнем сезоне Промес провёл в составе московской команды пять матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

«Спартак» разгромил в матче пятого тура «Сочи» со счётом 3:0, набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Промес возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, забив шесть мячей в пяти матчах.

В матче шестого тура, который состоится 20 августа, «Спартак» в гостях сыграет с «Динамо».

Ранее Умяров высказался о работе с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.