Неудержимость Промеса, альтруизм Соболева и проблемы гостей: главные выводы о матче «Спартак» — «Сочи» в РПЛ

«Спартак» на своём поле одержал крупную победу над «Сочи» и вышел в единоличные лидеры чемпионата России по футболу. В первом тайме подопечные Гильермо Абаскаля выдержали атакующий порыв соперника, а во втором забили три безответных мяча. Квинси Промес оформил дубль и укрепился в статусе лучшего бомбардира РПЛ, а Александр Соболев отметился результативной передачей и сравнялся с Даниилом Уткиным в списке ассистентов. В свою очередь, гости не использовали сразу несколько явных моментов и потерпели второе подряд крупное поражение во встрече с прямым конкурентом.

Игнатов не стал полноценной заменой Мозесу, но создал гол

В преддверии одного из центральных матчей пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» на перестановки пошёл лишь тренер принимающей команды. Причём все они в той или иной мере были продиктованы состоянием здоровья футболистов. Георгий Джикия вернулся после травмы, но неожиданно сменил в основе не Руслана Литвинова, а Никиту Чернова. В то же время вместо надолго выбывшего из-за повреждения Виктора Мозеса в старте оказался Михаил Игнатов. Полузащитник здорово вышел со скамейки во встрече с «Уралом», поэтому выбор в его пользу можно назвать оправданным. Хотя многие и ожидали появления приобретённого у «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

И по первому тайму не было впечатления, что Игнатов может стать главным сменщиком экс-хавбека «Челси». В плане движения он не мог компенсировать отсутствие партнёра, а частые ошибки в передачах лишь портили впечатление. Для футболиста его амплуа 50% точности пасов — крайне низкий показатель. Плюс ко всему лишь два-три из них были обостряющими. Казалось, уже в перерыве Гильермо Абаскаль посадит его на скамейку, но испанец оказал доверие Михаилу и не прогадал. Во второй половине тот не только прибавил в активности, но и организовал гол в ворота Дениса Адамова. Именно он заставил ошибиться Сергея Терехова и фактически ассистировал Квинси Промесу.

Что касается Зиньковского, то он впервые с первого тура провёл на поле более 15 минут и довольно неплохо воспользовался шансом. Уже спустя семь минут он забил свой первый мяч за «Спартак» да и в целом смотрелся довольно ярко и получил семь баллов по версии WhoScored. И вряд ли кто-то удивится, если уже во встрече с «Динамо» он вновь вернётся в старт и займёт место правого вингера в тройке нападения.

Промес оформил дубль, Соболев вышел в лидеры по передачам

В свою очередь, атакующий дуэт «Спартака» вновь продемонстрировал, что является одним из сильнейших в стране. Одно дело — создавать кучу моментов в матче с сыплющимся «Уралом», другое — с «Сочи», претендующим на звание лидера первенства. И если Промес продолжает поражать своими бомбардирскими качествами, то Соболев — прогрессировать в подыгрыше. На этот раз он не так часто смещался в глубину и участвовал в розыгрыше мяча, зато вновь был нацелен скорее на создание ситуаций для взятия ворот больше, чем на гол. Так, Александр нанёс лишь один удар, зато отдал сразу три ключевых паса, а один из них стал результативным. Именно он помог отличиться Зиньковскому и сравнялся с Даниилом Уткиным в гонке ассистентов.

Промес же пока может смело считаться если не сильнейшим, то самым ярким атакующим футболистом старта сезона. В пяти встречах он забил шесть мячей и отдал две передачи — больше, чем кто-либо в лиге. А его второй гол в ворота «Сочи» напомнил о Квинси времён его первого прихода в «Спартак». Тот совершил фирменный слалом с левого фланга в центр и «расстрелял» голкипера противника. Но не только статистическими данными оценивается вклад нидерландца в успехи красно-белых. Сейчас он великолепным образом совмещает в себе функции плеймейкера и завершителя, что лишний раз говорит о его значимости для коллектива.

«Сочи» не хватило сил и забивного центрального нападающего

Пусть гости и вновь потерпели поражение с крупным счётом, полноценным провалом встречу со «Спартаком» назвать нельзя. Да, по её итогам очевидны наличие проблем с «физикой» и неспособность подопечных Дмитрия Точилина проводить все 90 минут на одном уровне. Но это не отменяет того факта, что в первом тайме они смотрелись очень неплохо и на протяжении долгого времени доминировали над лидером первенства. «Сочи» выдержал стартовый натиск соперника, после чего перехватил инициативу и до перерыва доказывал, почему является одной из лучших команд РПЛ в плане прессинга и организации игры в целом.

И пусть во втором тайме «Сочи» пропустил сразу трижды, но и сам мог забить столько же. И в этом плане система xG не совсем верно оценивает моменты гостей. Например, в учёт не пошёл эпизод с участием Владислава Сарвели, решившего покатить на партнёра, вместо того чтобы самому ударить из убойной позиции. Либо вопиющую ошибку Георгия Мелкадзе. Экс-форвард «Спартака» ошибочно посчитал, что находится в офсайде, и не стал доигрывать эпизод. Хотя фактически мог выйти один на один и вывести свой коллектив вперёд.

И это ещё раз заставляет задуматься об отсутствии достойного сменщика для Матео Кассьерры. В прошлом сезоне колумбиец наколотил 14 голов во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром «Сочи», и с его уходом в нападении образовалась пустота, заполнить которую пока не смогли ни Сарвели, ни Мелкадзе. И если в ближайшее время клуб не озаботится приобретением забивного форварда, то рискует недосчитаться ряда очков.

Потеря Федотова стала слишком серьёзной для «Сочи»

Так или иначе проигрыш «Спартаку» подтвердил наметившуюся тенденцию. «Сочи» вновь уступил одному из номинальных оппонентов в борьбе за высокие места и заставил серьёзно сомневаться в своих перспективах. От серебряного призёра прошедшего чемпионата явно ожидали если не повторения результата, то хотя бы борьбы за попадание в тройку, но в нынешних условиях это довольно сложно. Летом команда лишилась не только Кассьерры, но также основного защитника Родригао и главного тренера Владимира Федотова. И пока перестройка проходит довольно болезненно.

Если в прошлом чемпионате «Сочи» набрал суммарно девять очков в четырёхматчевом противостоянии со «Спартаком» и ЦСКА, то сейчас не имеет в активе ни одного после двух встреч. И пусть в обеих подопечные Точилина смотрелись неплохо, но уступили с разгромным счётом (0:3). И это вполне может свидетельствовать об их выпадении из числа фаворитов и переходе в разряд коллективов из второй пятёрки. На данный момент складывается впечатление, что команда не обладает необходимыми ресурсами для соперничества с грандами, а нынешний тренерский штаб не способен заставить её прыгать выше головы.