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Непомнящий считает, что «Спартак» сейчас способен обыграть любую команду

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Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча пятого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи».
Непомнящий считает, что «Спартак» сейчас способен обыграть любую команду
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Спартак» сейчас способен обыграть любую команду. Их атака примерно на одном уровне с зенитовской: очень мощные, быстрые футболисты нападения, умеющие всё. «Сочи» пока не вдохновляет, но там есть Нобоа», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Игра между красно-белыми и «Сочи» пройдёт 14 августа на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Зенит» (11 очков) вышел в лидеры РПЛ. «Спартак» (десять) занимает третье место в таблице чемпионата России. «Сочи» (девять) — четвёртое.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис заявил, что матч с «Сочи» будет показательным для столичного клуба.

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