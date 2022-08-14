Канчельскис считает, что матч с «Сочи» будет показательным для «Спартака»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Сочи».

«Сочи» первая серьёзная проверка для «Спартака». Будет очень показательный матч. «Спартак» играл до этого с командами из нижней части турнирной таблицы», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что «Сочи» является хорошим раздражителем для красно-белых.

Игра между «Спартаком» и «Сочи» пройдёт 14 августа на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 20:00 мск.

В сезоне-2022/23 после четырёх туров красно-белые занимают второе место, набрав десять очков. Главным тренером команды был назначен 33-летний Гильермо Абаскаль.

Ранее бывший форвард столичного «Спартака» Валерий Кечинов назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Сочи».