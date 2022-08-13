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Кечинов назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Сочи»

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Бывший форвард столичного «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча московской команды с «Сочи» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кечинов назвал «Спартак» фаворитом в матче с «Сочи»
  • globallookpress.com

«Спартак» и «Сочи» очень удачно стартовали в этом сезоне. Хочется увидеть зрелищную игру, в которой будет забито много мячей. Если говорить про неудачную серию «Спартака» с «Сочи», то когда-то это должно прерваться. Для меня фаворит в этом матче «Спартак», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что отсутствие Мозеса может сыграть свою роль, потому что от него исходит весь креатив в команде. Однако он отметил, что у команды есть замена для него в виде Игнатова и Зиньковского у которых появляется шанс показать себя.

 Напомним, что «Спартак» в минувшем сезоне занял десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В сезоне-2022/23 после четырёх туров красно-белые занимают второе место, набрав десять очков. Главным тренером команды был назначен 33-летний Гильермо Абаскаль.

Ранее Кечинов поделился мнением о выступлении форварда «Спартака» Александра Соболева.

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