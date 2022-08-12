Кечинов — о Соболеве: никогда не считал его ограниченным

Бывший форвард столичного «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о выступлении форварда московской команды Александра Соболева.

«Я никогда не считал его ограниченным в техническом плане исполнителем. Давайте вспомним, каким красивым голом в стиле Денниса Бергкампа он отметился в концовке прошлого сезона в матче с «Ростовом», когда первым касанием обработал мяч, а вторым отправил его мимо вратаря. Разве нападающий таранного типа, способный исключительно бороться на втором этаже, так смог бы? В нём всегда проглядывался высокий класс. Но Абаскаль сумел раскрыть в Александре его сильные качества и нашёл оптимальную позицию на поле. Поэтому у него всё получается», — сказал Кечинов в интервью RT.

Ранее Кечинов прокомментировал игру «Сочи» в начале нового сезона РПЛ.