Кечинов назвал удачный старт «Сочи» в РПЛ большой неожиданностью

Бывший форвард столичного «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру «Сочи» в начале нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Честно говоря, не ожидал, что они сумеют так хорошо стартовать. Это делает южанам честь. Значит, в команде остались футболисты, которые на самом деле формируют её костяк, хребет. Они не сломались и продолжают гнуть свою линию, играть в тот футбол, который им нравится, уже под руководством другого наставника», — сказал Кечинов в интервью RT.

Ранее Кечинов поделился мнением о положении полузащитника Антона Зиньковского в московской команде.