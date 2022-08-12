Кечинов назвал удачный старт «Сочи» в РПЛ большой неожиданностью
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Честно говоря, не ожидал, что они сумеют так хорошо стартовать. Это делает южанам честь. Значит, в команде остались футболисты, которые на самом деле формируют её костяк, хребет. Они не сломались и продолжают гнуть свою линию, играть в тот футбол, который им нравится, уже под руководством другого наставника», — сказал Кечинов в интервью RT.
Ранее Кечинов поделился мнением о положении полузащитника Антона Зиньковского в московской команде.