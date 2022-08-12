военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кечинов назвал удачный старт «Сочи» в РПЛ большой неожиданностью

Короткая ссылка
Бывший форвард столичного «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал игру «Сочи» в начале нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кечинов назвал удачный старт «Сочи» в РПЛ большой неожиданностью
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Честно говоря, не ожидал, что они сумеют так хорошо стартовать. Это делает южанам честь. Значит, в команде остались футболисты, которые на самом деле формируют её костяк, хребет. Они не сломались и продолжают гнуть свою линию, играть в тот футбол, который им нравится, уже под руководством другого наставника», — сказал Кечинов в интервью RT.

Ранее Кечинов поделился мнением о положении полузащитника Антона Зиньковского в московской команде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить