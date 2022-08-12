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Кечинов: я бы не стал говорить, что Зиньковский не нужен «Спартаку»

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Бывший форвард столичного «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о положении полузащитника Антона Зиньковского в московской команде.
Кечинов: я бы не стал говорить, что Зиньковский не нужен «Спартаку»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Я бы не стал говорить, что Антон не нужен «Спартаку». Да, красно-белые играют по схеме, в которой под Александром Соболевым располагаются два футболиста и нет места чистым вингерам. Но это, скорее, гибридная расстановка, или, как назвал её сам Абаскаль, креативная. По ходу матча она может меняться. Уверен, Зиньковскому найдётся место на поле. Футболист он талантливый и мастеровитый. Его время обязательно придёт. Нельзя забывать, что и легионеры могут покинуть Россию. Сейчас тот же Мозес получил травму. К тому же дополнительное преимущество Антона заключается в его универсальности: он способен успешно закрыть сразу несколько позиций. Убеждён, если Зиньковский воспользуется шансом, надолго станет ключевым исполнителем. Ему нужно время на адаптацию», — сказал Кечинов в интервью RT.

Ранее Кечинов отреагировал на слухи о том, что Сергей Юран пытался организовать договорной матч с «Ростовом» в сезоне-2021/22.

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