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Кечинов: Юран не согласился бы провести договорной матч

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Бывший форвард столичного «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слухи о том, что Сергей Юран пытался организовать договорной матч с «Ростовом» в сезоне-2021/22.
Кечинов: Юран не согласился бы провести договорной матч
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Способен ли Юран согласиться провести договорной матч? Да никогда. Уверен, у него и мыслей таких не было. По крайней мере, в бытность футболистом. В 1995 году за три тура до конца чемпионата мы должны были играть во Владикавказе с «Аланией», которая тогда шла к победе в турнире. К нам обратились с предложением сдать эту встречу. Естественно, через опытных игроков — Юрана, Станислава Черчесова. Для нас этот матч не имел особого значения, турнирных задач мы уже не решали. Но ветераны сказали: «Нет, ни в коем случае. Будем делать всё, чтобы вы завтра не стали чемпионами». Так и произошло: вышли на поле, рубились. Не думаю, что с годами позиция Юрана могла измениться. Поэтому не верю, что он мог сам попытаться устроить договорной матч с «Ростовом», — заявил Кечинов RT.

Ранее бывший тренер подмосковных «Химок» Александр Тарханов прокомментировал слухи о том, что Юран пытался организовать договорной матч с «Ростовом» в сезоне-2021/22.

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