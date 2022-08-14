Джикия выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Сочи»

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч пятого тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

Защитник красно-белых Георгий Джикия начнёт игру с первых минут.

Матч пройдёт на поле стадиона «Открытие Арена». Игра начнётся в 20:00 мск.

Напомним, что Джикия начал матч с «Уралом» на скамейке запасных и вышел на поле на 88-й минуте матча. Он заявил, что пока не готов играть все 90 минут.

Позже капитан «Спартака» сообщил, что готов выйти на полный матч с «Сочи».

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Александр Соболев в ироничной форме высказался о Джикии.