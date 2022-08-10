Соболев: Джикии не надо выходить на поле, пусть посидит и подумает
- © РИА Новости / Павел Бедняков
«Мы без него выиграли две игры, последнюю отыграли на ноль. У нас есть конкуренция. Пусть посидит, подумает. Пока ребята играют, Георгию не надо выходить», — заявил Соболев на YouTube-канале клуба.
Напомним, что Джикия начал матч с «Уралом» на скамейке запасных и вышел на поле на 88-й минуте матча. Он заявил, что пока не готов играть все 90 минут.
После четырёх туров РПЛ «Спартак» идёт на втором месте, набрав десять очков. Лидер — ЦСКА, у которого такие же показатели, как у красно-белых.
Ранее Джикия заявил, что будет готов к следующему матчу РПЛ.