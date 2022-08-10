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Соболев: Джикии не надо выходить на поле, пусть посидит и подумает

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев в ироничной форме высказался о капитане красно-белых Георгии Джикии.
Соболев: Джикии не надо выходить на поле, пусть посидит и подумает
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Мы без него выиграли две игры, последнюю отыграли на ноль. У нас есть конкуренция. Пусть посидит, подумает. Пока ребята играют, Георгию не надо выходить», — заявил Соболев на YouTube-канале клуба.

Напомним, что Джикия начал матч с «Уралом» на скамейке запасных и вышел на поле на 88-й минуте матча. Он заявил, что пока не готов играть все 90 минут.

После четырёх туров РПЛ «Спартак» идёт на втором месте, набрав десять очков. Лидер — ЦСКА, у которого такие же показатели, как у красно-белых.

Ранее Джикия заявил, что будет готов к следующему матчу РПЛ.

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