Соболев: Джикии не надо выходить на поле, пусть посидит и подумает

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в ироничной форме высказался о капитане красно-белых Георгии Джикии.

«Мы без него выиграли две игры, последнюю отыграли на ноль. У нас есть конкуренция. Пусть посидит, подумает. Пока ребята играют, Георгию не надо выходить», — заявил Соболев на YouTube-канале клуба.

Напомним, что Джикия начал матч с «Уралом» на скамейке запасных и вышел на поле на 88-й минуте матча. Он заявил, что пока не готов играть все 90 минут.

После четырёх туров РПЛ «Спартак» идёт на втором месте, набрав десять очков. Лидер — ЦСКА, у которого такие же показатели, как у красно-белых.

Ранее Джикия заявил, что будет готов к следующему матчу РПЛ.