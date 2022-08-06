Джикия заявил, что будет готов к следующему матчу РПЛ

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своём физическом состоянии.

«Давайте не будем думать о чемпионстве, сегодня был четвёртый тур. Спокойно продолжим работать. К следующей игре буду 100% готов, все хорошо», — цитирует Джикию ТАСС.

Капитан «Спартака» поблагодарил тренерский и медицинский штабу за то, что его поберегли в матче с екатеринбургским «Уралом».

«Сегодня был не готов играть на 100%, поэтому решение было такое», — добавил он.

Джикия начал матч с «Уралом» на скамейке запасных и вышел на поле на 88-й минуте матча.

«Спартак» на поле стадиона «Екатеринбург Арена» переиграл «Урал» счётом 2:0. Мячи забили Квинси Промес (на 27-й минуте) и Михаил Игнатов (на 43-й минуте).

«Спартак» набрал десять очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белых могут догнать «Зенит» и ЦСКА (по семь очков у каждой команды). Клуб из Санкт-Петербурга в четвёртом туре сыграет в Грозном с «Ахматом» (четыре очка). Армейцы примут на своём поле воронежский «Факел» (два очка).

«Спартак» в матче пятого тура примет на своём поле «Сочи» (14 августа).

Ранее сообщалось, что Промес забил свой 85-й мяч за «Спартак».