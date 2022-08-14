Сазонов назвал «Спартак» принципиальным соперником для «Динамо»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Конечно есть желание отомстить за финал Кубка России. «Спартак» — вообще принципиальный соперник, поэтому будем настраиваться на этот матч, будем работать. На максимально готовых кондициях подойдём к этому матчу», — цитирует Сазонова «Спорт-Экспресс».

В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2).

«Динамо» (девять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» (восемь) располагается на шестой строчке. «Спартак» (десять очков) — на третьем месте в таблице РПЛ.

Ранее защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев заявил, что у него нет желания взять реванш у «Спартака» за поражение в КР.