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Скопинцев заявил, что у него нет желания брать реванш у «Спартака» за поражение в КР

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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Нет, о реванше я не думаю. На каждую игру серьёзный настрой. Вот, например, «Краснодар» был — моя бывшая команда. Давно не выигрывали у них, был сумасшедший настрой. Пока я в «Динамо», не побеждали их, по-моему», — цитирует Скопинцева «Спорт-Экспресс».

В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2).

Игра с «Краснодаром», которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 0:0.

«Динамо» (девять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» (восемь) располагается на шестой строчке. «Спартак» (десять очков) занимает третье место в таблице РПЛ.

Ранее Скопинцев подвёл итоги матча пятого тура чемпионата России с «Краснодаром».

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