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Скопинцев — о ничейном результате в матче с «Краснодаром»: главное, что идём без поражений

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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев подвёл итоги матча пятого тура чемпионата России с «Краснодаром».

«Сафонов спасал, хорошо играл на ленточке. И наш вратарь справлялся с мячами. Закономерно, они больше владели мячом. Главное — идём без поражений, второй подряд сухарь. Я поймал кураж, больше мячей принимал, мы ж партнёрами наигрывали, поэтому так получалось», — цитирует Скопинцева «Спорт-Экспресс».

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 0:0. «Динамо» (девять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» (восемь) располагается на шестой строчке.

В январе 2020 года защитник Скопинцев вернулся в московскую команду и провёл за неё 73 матча, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2026/27.

Ранее вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил шансы команды на конкуренцию с «Зенитом» в РПЛ сезона-2022/23.

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