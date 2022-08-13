Сафонов считает «Зенит» главным фаворитом чемпионата России

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил шансы команды на конкуренцию с «Зенитом» в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.

«Зенит» — фаворит РПЛ? Безусловно, если сравнивать с нашей командой по ситуации с легионерами — они другие. Но даже в нашем состоянии я не вижу предпосылок, что мы будем заранее проигрывать матчи», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Санкт-петербургский клуб (11 очков) вышел в лидеры РПЛ. Его может догнать московский «Спартак» (десять), который в пятом туре сыграет дома с «Сочи» (девять). ЦСКА (десять) опустился на третье место. «Краснодар» (восемь) — шестое.

Ранее главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о нулевой ничьей в матче пятого тура РПЛ с «Динамо».