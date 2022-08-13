Сторожук — об игре с «Динамо»: этот матч можно занести нам в актив
«Сложный матч. Таким он и должен был быть. Обе команды хотели выиграть. Было равное количество созданных моментов. Считаю, этот матч можно занести нам в актив. Думаю, «Динамо» не рассчитывало играть вторым номером», — цитирует Сторожука «Спорт-Экспресс».
Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 0:0.
«Динамо» (девять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» (восемь) располагается на шестой строчке.
Ранее израильский полузащитник Эден Карцев определился с игровым номером в «Динамо».