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Сторожук — об игре с «Динамо»: этот матч можно занести нам в актив

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Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о нулевой ничьей в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

«Сложный матч. Таким он и должен был быть. Обе команды хотели выиграть. Было равное количество созданных моментов. Считаю, этот матч можно занести нам в актив. Думаю, «Динамо» не рассчитывало играть вторым номером», — цитирует Сторожука «Спорт-Экспресс».

Игра, которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 0:0.

«Динамо» (девять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» (восемь) располагается на шестой строчке.

Ранее израильский полузащитник Эден Карцев определился с игровым номером в «Динамо».

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