Непомнящий: ставлю «Спартак» выше ЦСКА в борьбе с «Зенитом» за чемпионство
«Если говорить в общем, то ЦСКА обретает свой уровень и вполне конкурентоспособен. Априори «Зенит» был чемпионом, но теперь на самом деле выясняется, что ЦСКА и «Спартак» могут ему составить конкуренцию. Я «Спартак» ставлю выше, чем ЦСКА, в борьбе с «Зенитом». Но от «Спартака» неизвестно, чего ожидать», — приводит слова Непомнящего Betonmobile.ru.
Он также подчеркнул, что ЦСКА более стабилен, чем «Спартак».
«Спартак» разгромил в матче пятого тура «Сочи» со счётом 3:0, набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Нападающий красно-белых Квинси Промес возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, забив шесть мячей в пяти матчах.
В матче шестого тура, который состоится 20 августа, «Спартак» в гостях сыграет с «Динамо».
Ранее Канчельскис рассказал, как советовал Промесу не уезжать из «Спартака» в Европу.