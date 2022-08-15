«Спартак» вышел в единоличные лидеры чемпионата России впервые с 2020 года
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Дубль Квинси Промеса помог «Спартаку» разгромить «Сочи» (3:0). Он был признан лучшим игроком встречи. Также отличился Антон Зиньковский.
Красно-белые набрали 13 очков и вышли на первое место в РПЛ. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).
«Спартак» стал единолично первым впервые с конца 2020-го, когда лидировал после 12-го тура чемпионата России сезона-2020/21.
В шестом туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Динамо». Матч пройдёт 20 августа.
Ранее бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил выступление красно-белых.