Гаврилов: Промес может догнать меня по количеству голов в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что форвард столичного клуба Квинси Промес может догнать его по количеству голов за красно-белых.

«Ничего невозможного нет. Всё будет зависеть от него. Может, он будет некоторым командам по пять забивать. Ради бога, пусть забивает», — цитирует Гаврилова Metaratings.

В сезоне-2022/23 30-летний футболист провёл за «Спартак» пять матчей, забил шесть мячей и отличился двумя результативными передачами.

Гаврилов забил 90 мячей, когда играл за московскую команду.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о игре Промеса.