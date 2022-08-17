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Гаврилов: Промес может догнать меня по количеству голов в «Спартаке»

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Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что форвард столичного клуба Квинси Промес может догнать его по количеству голов за красно-белых.
Гаврилов: Промес может догнать меня по количеству голов в «Спартаке»
  • Gettyimages.ru

«Ничего невозможного нет. Всё будет зависеть от него. Может, он будет некоторым командам по пять забивать. Ради бога, пусть забивает», — цитирует Гаврилова Metaratings.

В сезоне-2022/23 30-летний футболист провёл за «Спартак» пять матчей, забил шесть мячей и отличился двумя результативными передачами.

Гаврилов забил 90 мячей, когда играл за московскую команду.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о игре Промеса.

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