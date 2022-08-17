Гаврилов: Промес может догнать меня по количеству голов в «Спартаке»
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«Ничего невозможного нет. Всё будет зависеть от него. Может, он будет некоторым командам по пять забивать. Ради бога, пусть забивает», — цитирует Гаврилова Metaratings.
В сезоне-2022/23 30-летний футболист провёл за «Спартак» пять матчей, забил шесть мячей и отличился двумя результативными передачами.
Гаврилов забил 90 мячей, когда играл за московскую команду.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о игре Промеса.