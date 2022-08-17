Каррера считает, что Промес может стать легендой «Спартака»
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«Квинси заслуженно лучший бомбардир РПЛ на данный момент. Отличная игра в его исполнении. Не зря он догнал Павлюченко по забитым мячам. Промес в ближайшем будущем может стать легендой «Спартака», — приводит слова Карреры Sport24.
В нынешнем сезоне Промес провёл в составе московской команды пять матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
«Спартак» разгромил в матче пятого тура «Сочи» со счётом 3:0, набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Промес возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, забив шесть мячей в пяти матчах.
В матче шестого тура «Спартак» в гостях сыграет с «Динамо» (20 августа).
Ранее бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил выступление Промеса на старте сезона-2022/23.