Кавазашвили: Промес — лучший игрок России

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил выступление нападающего красно-белых Квинси Промеса на старте сезона-2022/23.

«Я думаю, что Квинси сейчас лучший игрок России после пяти туров чемпионата. Если он также будет продолжать, то у него есть все шансы, чтобы стать лучшим нападающим года», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.

«Спартак» разгромил в матче пятого тура «Сочи» со счётом 3:0, набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Промес возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, забив шесть мячей в пяти матчах.

В матче шестого тура «Спартак» в гостях сыграет с «Динамо» (20 августа).

Ранее сообщалось, что «Спартак» стал первой командой, одержавшей 500 побед в чемпионатах России.