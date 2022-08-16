Кавазашвили: Промес — лучший игрок России
- РИА Новости
«Я думаю, что Квинси сейчас лучший игрок России после пяти туров чемпионата. Если он также будет продолжать, то у него есть все шансы, чтобы стать лучшим нападающим года», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.
«Спартак» разгромил в матче пятого тура «Сочи» со счётом 3:0, набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Промес возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, забив шесть мячей в пяти матчах.
В матче шестого тура «Спартак» в гостях сыграет с «Динамо» (20 августа).
Ранее сообщалось, что «Спартак» стал первой командой, одержавшей 500 побед в чемпионатах России.