Парадокс Йокановича: как «Динамо» деградирует с точки зрения стиля, но остаётся в лидерах РПЛ

«Динамо» впервые с 2008 года не потерпело ни одного поражения в пяти стартовых турах и расположилось на шестой строчке турнирной таблицы, уступая лидирующему «Спартаку» четыре очка. При этом бело-голубые практически отказались от игры первым номером и высокого прессинга, превратившись в одну из самых оборонительных команд РПЛ. Как приход Славиши Йокановича повлиял на игру команды — в материале RT.

В прошлом сезоне «Динамо» смело могло претендовать на звание самой привлекательной команды РПЛ. За очень короткий промежуток времени Сандро Шварц привил ей ярко атакующий, современный стиль и сделал матчи с её участием обязательными к просмотру, а также смог создать идеальную почву для развития молодых талантов. В этой обстановке загорелась звезда Арсена Захаряна, добился прогресса Константин Тюкавин, а Фёдор Смолов обрёл второе дыхание. Но с приходом Славиши Йокановича на должность главного тренера бело-голубые стремительно превращаются в непримечательный коллектив, который даже близко не использует потенциал своих исполнителей.

Отъезд наставника из Москвы стал своего рода окончанием очень яркого и непродолжительного периода в истории «Динамо». Немец в кратчайшие сроки научил коллектив играть в духе времени и поставил в нём футбол, не только влюблявший в себя болельщиков, но также провоцировавший появление молодых звёзд. Благодаря ему тот же Захарян превратился в яркого атакующего хавбека лиги, а также стал одним из основных в сборной России. И дело не только в его умениях и результативности. Валерий Карпин не скрывал своего намерения брать пример с «Ливерпуля», также делавшего ставку на активный контрпрессинг. А ведь именно его принципам Шварц и обучал своих подопечных.

Казалось, логичным продолжением развития «Динамо» станет приглашение тренера, проповедующего тот же стиль. Пусть бело-голубые и провалили концовку прошлого сезона, но поводов для смены курса не было. Неудачи были связаны прежде всего с потерей ключевых исполнителей в центре обороны и отсутствием возможности приобрести достойных сменщиков, а также нестабильностью молодых спортсменов. И поначалу казалось, что Йоканович — чуть ли не идеальный преемник Шварца. Серб отдавал предпочтение атакующему футболу, в том числе и в сильных чемпионатах. Хорошо заметно это было во время его пребывания в «Уотфорде» и «Фулхэме». «Дачники» и вовсе были не только самой результативной командой Чемпионшипа в сезоне-2016/17, но и лидерами по ударам и владению мячом.



Логично было ожидать, что и в «Динамо» Йоканович не станет изменять себе и займётся возведением надстройки на фундаменте, созданном Шварцем. Однако серб внезапно решил пойти в другом направлении. При нём москвичи отказались от владения, перестали прессинговать и сделали акцент на оборону, став одним из самых закрытых представителей первенства. После пяти туров бело-голубые занимают последнее, 16-е место по количеству ударов в среднем за встречу (10,2), 15-е — по проценту контроля (43%), а по забитым мячам хоть и идут четвёртыми, но почти треть из них пришлась на удары с точки (3/10). Серьёзные проблемы и с созданием моментов. Если убрать пенальти, то по ожидаемым голам (NPxG) они располагаются лишь на 13-й позиции (4,37).

Для сравнения, по итогам прошлого сезона динамовцы заняли первое место по ударам (16,2), третье — по голам (53), восьмое — по владению (50,5%). А по NPxG стали четвёртыми (38,99), уступив лишь «Зениту», ЦСКА и «Сочи». Как несложно заметить, абсолютно по всем показателям наметился заметный регресс, за исключением одного — реализации. Сейчас москвичи занимают первое место по разнице между прогнозируемыми и забитыми мячами, что свидетельствует об отличной форме Смолова и Грулёва, а также о мастерском исполнении пенальти. Помимо бело-голубых, всеми тремя шансами удалось воспользоваться лишь армейцам и ростовчанам.

Впрочем, удручающая статистика — не единственный повод для огорчения. Здесь же и заточенный на оборону футбол, который не только незрелищный, но и не способствует развитию спортсменов. При ограниченном числе касаний им гораздо сложнее проявлять себя и развиваться с технической точки зрения. В этом случае на первый план выходят опытные игроки, способные пользоваться минимальными возможностями отличиться. Например, тот же Смолов, за время пребывания в «Локомотиве» научившийся дорожить моментами и выжимать максимум из каждого. Фёдор способен преуспевать в таких условиях, однако Захарян и Тюкавин пока смотрятся не так ярко, как раньше. И если получающий гораздо больше времени Арсен ещё старается держать высокую планку, то Константину это пока не удаётся. За пять туров он трижды выходил со скамейки, а встречу с «Крыльями Советов» начинал в старте, но не отметился результативными действиями. За 95 минут он наработал на 0,13 xG и однажды пробил по воротам.

Тем удивительнее, что даже при такой игре «Динамо» исправно набирает очки и проводит один из лучших стартов за последние годы. Команда набрала девять очков и не потерпела ни одного поражения, чего с ней не случалось с 2008 года. Правда, в этом им заметно поспособствовал благоприятный календарь. Среди соперников бело-голубых были двое дебютантов Премьер-лиги — «Торпедо» и «Факел», неуступчивые середняки в лице «Крыльев Советов» и «Ростова», а также лишь один оппонент топ-класса — «Краснодар». И именно в игре с прямым конкурентом они продемонстрировали самый трусливый и пресный футбол, вряд ли доставивший удовольствие фанатам. Бело-голубые владели мячом всего 35,7% времени и уступили по всем ключевым показателям.

Возможно, такая осторожность москвичей пока не сильно беспокоит их руководство и фанатов, но в будущем это может стать серьёзной проблемой. Смолов и партнёры вряд ли смогут использовать все полумоменты до конца чемпионата, а судьи — продолжать назначать 11-метровые в промышленных масштабах. Рано или поздно «Динамо» ждёт регрессия к средним значениям реализации, а в этой ситуации сохранять продуктивность в отсутствие обилия опасных выпадов будет вряд ли возможно.

Остаётся надеяться, что решение Йокановича практически отказаться от игры первым номером — временное. Возможно, причина — неуверенность в оборонительной линии, в последнее время оставшейся без ряда важных исполнителей. В конце прошлого сезона проблемы в центре защиты во многом и стали причиной провала «Динамо», сначала упустившего шансы побороться за золото, а потом и вовсе оставшегося с бронзой.

Быть может, с приходом условного Сесара Монтеса наставник москвичей постепенно начнёт смещать акцент в сторону атаки и впоследствии придёт к своему излюбленному доминирующему стилю. Но пока предпосылок к этому нет, и вряд ли они появятся после шестого тура. В нём «Динамо» предстоит встретиться с одним из лидеров первенства — «Спартаком», который старается действовать с позиции силы.