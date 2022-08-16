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СЭ: «Динамо» близко к заключению соглашения с 17-летним футболистом «Войводины»

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Защитник «Войводины» Милан Майсторович продолжит карьеру в чемпионате России.
СЭ: «Динамо» близко к заключению соглашения с 17-летним футболистом «Войводины»
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Динамо» близко к заключению соглашения с футболистом «Войводины» Майсторовичем. Переход состоится в ближайшие дни, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что международные трансферы запрещены до 18 лет, поэтому полгода футболист должен провести в сербском клубе, а в феврале присоединиться к «Динамо».

В сезоне-2021/22 в молодёжной лиге защитник провёл 18 матчей и отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба предлагал свои услуги «Динамо»

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