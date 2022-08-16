СЭ: Дзюба предлагал свои услуги «Динамо»

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба мог продолжить карьеру в «Динамо».

В начале лета Дзюба предлагал столичному клубу рассмотреть возможность подписания с ним контракта, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что бело-голубые не заинтересовались вариантом форварда из-за наличия в составе Фёдора Смолова и Константина Тюкавина.

16 августа СМИ сообщали, что Дзюба перейдёт в «Адана Демирспор» только в случае ухода нападающего Марио Балотелли.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о будущем Дзюбы.