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Источник: Дзюба перейдёт в «Адана Демирспор» только в случае ухода форварда Балотелли

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Нападающий Артём Дзюба продолжит карьеру в «Адана Демирспор» только в случае ухода форварда команды Марио Балотелли.
Источник: Дзюба перейдёт в «Адана Демирспор» только в случае ухода форварда Балотелли
  • РИА Новости

Как сообщает Eurostavka.ru, сложностью в переговорах с российским футболистом может быть публичная деятельность турецких клубов, которые активно общаются со СМИ.

16 августа спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что клуб сделал предложение Дзюбе.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на возможный переход Дзюбы в турецкий клуб.

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