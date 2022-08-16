Источник: Дзюба перейдёт в «Адана Демирспор» только в случае ухода форварда Балотелли

Нападающий Артём Дзюба продолжит карьеру в «Адана Демирспор» только в случае ухода форварда команды Марио Балотелли.

Как сообщает Eurostavka.ru, сложностью в переговорах с российским футболистом может быть публичная деятельность турецких клубов, которые активно общаются со СМИ.

16 августа спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк подтвердил, что клуб сделал предложение Дзюбе.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на возможный переход Дзюбы в турецкий клуб.