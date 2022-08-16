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Кавазашвили считает, что у Дзюбы не хватит сил на долгосрочное выступление в Турции

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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на возможный переход форварда Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».
Кавазашвили считает, что у Дзюбы не хватит сил на долгосрочное выступление в Турции
  • РИА Новости

«Одно могу сказать: с ним могут подписать контракт только на ограниченный срок. Думаю, на один год, не более. За один год его выжмут так, что он, наверное, после этого вообще играть перестанет, у него не хватит сил», — приводит слова Кавазашвили РИА Новости.

Он также заявил, что пока непонятно, сможет ли форвард выдержать непростые климатические условия. По его словам, если Дзюба подпишет контракт с посредственным клубом, то ему придётся очень много работать.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

16 августа спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что клуб сделал официальное предложение Дзюбе.

Ранее бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Адана Демирспор».

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