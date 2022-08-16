Каррера: думаю, Дзюба сделает правильный выбор, если перейдёт в «Адана Демирспор»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на возможный переход форварда Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Думаю, Дзюба сделает правильный выбор, если перейдёт в «Адана Демирспор». Ему есть что доказывать. Турция — новый вызов в карьере Дзюбы», — цитирует Карреру Sport24.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

16 августа спортивный директор турецкого «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк заявил, что клуб сделал официальное предложение Дзюбе.

Ранее Александр Тарханов прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Адана Демирспор».