военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тарханов: «Адана Демирспор» — лучший вариант для Дзюбы

Короткая ссылка
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».
Тарханов: «Адана Демирспор» — лучший вариант для Дзюбы
  • Gettyimages.ru

«Турция для Дзюбы — идеальный вариант. Там ему будут платить столько, сколько он захочет. У него будет одна из самых больших зарплат. «Адана Демирспор» является хорошим вариантом для завершения карьеры», — цитирует Тарханова Sport24.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

10 августа генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул Казань, где поддерживал форму с начала июля.

Ранее сообщалось, что «Адана Демирспор» предложил Дзюбе контракт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить