Тарханов: «Адана Демирспор» — лучший вариант для Дзюбы

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Турция для Дзюбы — идеальный вариант. Там ему будут платить столько, сколько он захочет. У него будет одна из самых больших зарплат. «Адана Демирспор» является хорошим вариантом для завершения карьеры», — цитирует Тарханова Sport24.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

10 августа генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул Казань, где поддерживал форму с начала июля.

Ранее сообщалось, что «Адана Демирспор» предложил Дзюбе контракт.