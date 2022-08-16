Источник: «Адана Демирспор» предложил Дзюбе контракт

Российский нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру в турецком «Адана Демирспор».

По информации журналиста Ягыза Сабунчуоглу, клуб сделал официальное предложение россиянину. При этом детали контракта не раскрываются.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

10 августа генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул Казань, где поддерживал форму с начала июля.

Ранее сообщалось, что Дзюба в течение двух недель определится, в каком клубе продолжит карьеру.