Metaratings: Дзюба в течение двух недель определится, в каком клубе продолжит карьеру

Российский нападающий Артём Дзюба определится с будущим в ближайшие две недели.

По информации Metaratings, футболист хотел бы перейти в команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Отмечается, что Дзюба ждёт окончания квалификационных раундов еврокубков.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

10 августа генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул Казань, где поддерживал форму с начала июля.

Ранее гендиректор «Сочи» отреагировал на возможный интерес команды к Дзюбе смехом.