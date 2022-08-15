Гендиректор «Сочи» смехом отреагировал на возможный интерес команды к Дзюбе

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал интерес команды к нападающему Артёме Дзюбе.

«Трансферная кампания «Сочи», скорее всего, не завершилась. Думаю, приобретения ещё будут. Может ли Дзюба оказаться в «Сочи»? Ха-ха, прекращайте! А другие трансферы, возможно, будут», — цитирует Рубашко «РБ Спорт».

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

10 августа генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул Казань, где поддерживал форму с начала июля.

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в «Истанбуле».