СЭ: турецкий «Истанбул» интересуется Дзюбой

Форвард Артём Дзюба может продолжить карьеру в турецком «Истанбул Башакшехир».

Нападающему интересен вариант трансфера в Турцию, где он сможет сыграть в еврокубках, сообщает «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне «Истанбул» занял четвёртое место в чемпионате Турции.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

10 августа генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул Казань, где поддерживал форму с начала июля.

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в «Краснодаре» в случае ухода форварда Джона Кордобы.