Transfermarkt: Дзюба может перейти в «Краснодар» в случае ухода Кордобы

Российский нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Краснодаре» в случае ухода форварда Джона Кордобы.

Руководство клуба рассмотрит вариант подписания форварда в случае ухода из команды нападающего Кордобы, сообщает Transfermarkt.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

10 августа генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба покинул Казань, где поддерживал форму с начала июля.

Ранее Сайманов рассказал о будущем нападающего Артёма Дзюбы.