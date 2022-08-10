Генеральный директор «Рубина»: Дзюба перейдёт в иностранный клуб

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о будущем нападающего Артёма Дзюбы.

«Он приезжал поправлять форму. Уехал. По моей информации, он уйдёт куда-то в иностранный клуб», — цитирует Сайманова ТАСС.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее генеральный директор «Рубина» заявил, что Дзюба покинул Казань.