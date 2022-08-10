Генеральный директор «Рубина»: Дзюба перейдёт в иностранный клуб
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Он приезжал поправлять форму. Уехал. По моей информации, он уйдёт куда-то в иностранный клуб», — цитирует Сайманова ТАСС.
33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.
12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.
Ранее генеральный директор «Рубина» заявил, что Дзюба покинул Казань.