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Генеральный директор «Рубина» заявил, что Дзюба покинул Казань

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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что нападающий Артём Дзюба уже покинул Казань.
Генеральный директор «Рубина» заявил, что Дзюба покинул Казань
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Его уже нет в расположении «Рубина». Дзюбы нет ни на тренировках, ни в Казани. Он давно уехал из города и клуба», — цитирует Сайманова «РБ Спорт».

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее Леонид Слуцкий высказался о тренировках Артём Дзюбы в «Рубине».

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