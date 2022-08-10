Генеральный директор «Рубина» заявил, что Дзюба покинул Казань

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что нападающий Артём Дзюба уже покинул Казань.

«Его уже нет в расположении «Рубина». Дзюбы нет ни на тренировках, ни в Казани. Он давно уехал из города и клуба», — цитирует Сайманова «РБ Спорт».

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее Леонид Слуцкий высказался о тренировках Артём Дзюбы в «Рубине».