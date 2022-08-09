Слуцкий высказался о тренировках Дзюбы в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что нападающий Артём Дзюба на текущей неделе не тренировался с казанским клубом.

«На этой неделе Дзюба с нами не тренировался», — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба.

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее агент Паулу Барбоза оценил перспективы Дзюбы продолжить карьеру.