Агент Барбоза объяснил, почему Дзюба всё ещё не нашёл клуб

Агент Паулу Барбоза оценил перспективы российского нападающего Артёма Дзюбы продолжить карьеру.

«Он может быть заявлен, когда захочет. У Артёма есть время, чтобы выбрать лучший вариант. Он просто ждёт лучшего варианта. Не думаю, что Дзюба может завершить карьеру. Это классный игрок», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее Властимил Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти себе новый клуб.