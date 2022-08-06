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Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти себе новый клуб

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, почему бывший форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба не может найти новый клуб.
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти себе новый клуб
  • РИА Новости

«Не понимаю, что происходит с Дзюбой. Ему будет очень сложно искать новую команду для себя. Это настоящая проблема. Он хочет играть, это очевидно. Но ни одна команда не хочет видеть у себя Дзюбу», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, зачем звонил нападающему Артёму Дзюбе, который после ухода из «Зенита» остаётся без клуба.

 

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