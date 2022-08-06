Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти себе новый клуб

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, почему бывший форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба не может найти новый клуб.

«Не понимаю, что происходит с Дзюбой. Ему будет очень сложно искать новую команду для себя. Это настоящая проблема. Он хочет играть, это очевидно. Но ни одна команда не хочет видеть у себя Дзюбу», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, зачем звонил нападающему Артёму Дзюбе, который после ухода из «Зенита» остаётся без клуба.