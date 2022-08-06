Президент «Урала»: Дзюбе я звонил, он трубку не взял

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, зачем звонил нападающему Артёму Дзюбе, который после ухода из «Зенита» остаётся без клуба.

«Дзюбе я звонил, он трубку не взял. Но не по вопросу перехода. У нас с Артёмом хорошие отношения, я его всегда поддерживаю. Просто хотел обсудить с ним один момент. Его не хотел звать в команду. Если его брать, то для чего мы звали Лёшу Каштанова?» — цитирует Иванова «Матч ТВ».

«Урал» неудачно стартовал в новом сезоне чемпионата России. По итогам трёх туров команда Игоря Шалимова располагается на последнем месте, не набрав ни одного очка и забив всего один мяч. Красно-белые с семью очками идут на второй позиции в РПЛ.

Матч «Урал» — «Спартак» пройдёт 6 августа в Екатеринбурге. Игра начнётся в 15:00 мск.

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в четвёртом туре чемпионата России.