Чернов: «Уралу» в матче со «Спартаком» особо терять нечего

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в четвёртом туре чемпионата России.

«Соперники идут на последнем месте. Думаю, им особо терять нечего. В клубе может многое измениться. Все хотят, может, и за тренера сыграть. Тем более на домашнюю игру придёт много народу их поддержать», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что в матче с екатеринбургской командой будет ожесточённая борьба. По его словам, «Урал» — очень неуступчивый соперник.

Матч «Урал» — «Спартак» пройдёт 6 августа в Екатеринбурге. Игра начнётся в 15:00 мск.

Красно-белые с семью очками идут на втором месте РПЛ. «Урал» (ноль очков) располагается на последнем месте, потерпев поражение во всех матчах.

Ранее Чернов рассказал, что изменилось в игре «Спартака» при Абаскале.