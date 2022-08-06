военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Чернов: «Уралу» в матче со «Спартаком» особо терять нечего

Короткая ссылка
Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился ожиданиями от матча с «Уралом» в четвёртом туре чемпионата России.
Чернов: «Уралу» в матче со «Спартаком» особо терять нечего
  • РИА Новости

«Соперники идут на последнем месте. Думаю, им особо терять нечего. В клубе может многое измениться. Все хотят, может, и за тренера сыграть. Тем более на домашнюю игру придёт много народу их поддержать», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что в матче с екатеринбургской командой будет ожесточённая борьба. По его словам, «Урал» — очень неуступчивый соперник.

Матч «Урал» — «Спартак» пройдёт 6 августа в Екатеринбурге. Игра начнётся в 15:00 мск.

Красно-белые с семью очками идут на втором месте РПЛ. «Урал» (ноль очков) располагается на последнем месте, потерпев поражение во всех матчах.

Ранее Чернов рассказал, что изменилось в игре «Спартака» при Абаскале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить