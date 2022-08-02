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Чернов рассказал, что изменилось в игре «Спартака» при Абаскале

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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, как изменилась игра столичного клуба под руководством Гильермо Абаскаля.

«Прежде всего, мы поменяли схему. При Ваноли играли в пять защитников, а теперь играем в четыре. Для защитника в целом всегда всё предельно понятно. В обороне действовать построже, стараться сыграть на ноль, помочь вратарю выдать сухой матч», — цитирует Чернова газета «Известия».

33-летний испанский специалист возглавил столичный клуб 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые завоевали Кубок России.

Ранее бывший главный тренер «Крыльев Советов» Юрий Газзаев оценил работу Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

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