Юрий Газзаев назвал главную заслугу Абаскаля в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Юрий Газзаев оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Команда играет легко, видно — сами ребята получают удовольствие от ажурного и комбинационного футбола. Нет прежней натужности. Заслуга испанца в том, что он не стал ничего ломать. Всё лучшее сохранил плюс привнёс в игру «Спартака» новые черты», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что «Спартаку» всё равно необходимо укреплять оборону. По его словам, если Джикия скоро вернётся в команду, то замену Жиго клуб так и не нашёл.

33-летний испанский специалист возглавил столичный клуб 10 июня. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые завоевали Кубок России.

После трёх туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с семью очками.

Ранее Газзаев высказал мнение о дебюте «Факела» в РПЛ.